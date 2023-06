Hund legt in nur vier Wochen erstaunliche Transformation hin: So sieht er nun aus!

Köln - Als Hündin Tina im Tierheim in Köln-Dellbrück ankam, stand es gesundheitlich nicht gut um sie. Die Vierbeinerin war nicht nur viel zu dick, sondern hatte auch gewaltige Umfangsvermehrungen am Körper. Inzwischen geht es der Fellnase so gut, dass sie bereit ist, in ein neues Leben zu starten.