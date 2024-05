Hund liebt es, im Fluss zu schwimmen: Als er daheim baden soll, ist das Gelächter riesig

Alberta (Kanada) - Ist das wirklich derselbe Hund? Wann immer Rüde Captain in seiner Heimat Alberta, Kanada, einen Fluss sieht, muss er hineinspringen. Voller Freude vergisst der Vierbeiner dann alles um sich herum, planscht wie ein Wilder. Doch wenn es zu Hause in die Badewanne gehen soll, ist er wie ausgewechselt. Vergangenen Monat hat sein Herrchen ein Video auf TikTok gepostet, das den Unterschied deutlich macht. Seitdem ist das Gelächter riesig!

Pure Lebensfreude: Im Fluss badet Rüde Captain sehr gerne. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/trent.and.captain

In dem Clip (siehe unten) ist zunächst die Sonnenseite von Captains Leben zu sehen. In der Natur liebt er sein kühles Nass. Dann kommt ein Schnitt: Der arme Hund sitzt zu Hause vorm Badezimmer, weiß, was ihm blüht.

Mit einem Blick, für den das Wort "Hundeblick" wohl ursprünglich erfunden wurde, schaut er seinen Besitzer an. Doch egal wie bedrückt er auch guckt, am Ende landet Captain in der Wanne - wo er noch trauriger schaut.

Beim Publikum schlägt das Video ein wie eine Bombe. Mehr als sechs Millionen Klicks hat es bisher erhalten, kann zusätzlich mit 1,3 Millionen Likes glänzen.

In der Kommentarspalte wird deutlich, woran genau das liegt.