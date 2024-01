Schüchterner Hund weit gereist: Findet "Floyd" sein Happy End?

Floyd hat in seinem jungen Leben schon einiges mitgemacht. Darf er nun endlich ankommen? © Tierheim München

Der kastrierte Mix wurde vermutlich im Februar 2020 geboren. Seine Schulterhöhe beträgt circa 60 Zentimetern und sein Gewicht 18,2 Kilogramm.

Fremden gegenüber ist Floyd zunächst zurückhaltend. Bei seiner Bezugsperson im Tierheim zeigt er sich aber aufgeschlossen, zutraulich und verspielt. Mit anderen Hunden ist der Mischling grundsätzlich verträglich.

In seiner Umwelt bewegt er sich vorsichtig und teils befangen: Hier ist er auf die stabile Führung seines Menschen angewiesen. Seine künftigen Halter sollten ihm Ruhe und Ausgeglichenheit vermitteln können. In unbekannten Situationen muss Floyd entsprechend unterstützt werden, damit er nicht überfordert wird.

Im häuslichen Bereich neigt Floyd zu Ressourcenverteidigung. Er wurde diesbezüglich in ein Trainingsprogramm integriert. Floyd off auf aktive Menschen, die ihn altersentsprechend auslasten können. Kinder in seinem neuen Zuhause sollten schon älter sein. Der Besuch einer guten Hundeschule wird seinen künftigen Besitzern empfohlen, damit sich ihre Bindung festigen kann.

Hast Du Interesse an Floyd? Dann melde Dich unter Tel. 089/92100028 im Tierheim und vereinbare einen Besuchstermin.