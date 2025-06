Hund raubt Millionen nach Schlammbad den Atem: Vor allem eines fragen sich viele

Coraopolis (Pennsylvania) - Sie hat mächtig Spaß! Vielen Millionen TikTok-Usern geht es seit einigen Tagen ähnlich. Denn in mehreren Videos saut sich Hündin Whiskey im Schlamm so dermaßen ein, dass es seinesgleichen sucht!

Was für ein Schlamm-Monster: Hündin Whiskey ist kaum noch zu erkennen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/ivycaponi

88,5 Millionen Klicks hat der erfolgreichste der inzwischen vier viralen Clips auf TikTok abgesahnt. Ein Blick reicht aus, um das zu verstehen. Denn in Coraopolis, Pennsylvania, suhlt sich die Fellnase professioneller als jedes Schwein im Matsch.

Erst als Whiskey wirklich am ganzen Körper mit der grauen, klebrigen Masse bedeckt ist, legt sie ein Päuschen ein. Wenig begeistert ist vor allem eine Person von der Aktion: das Frauchen des Vierbeiners.

"Oh, Whiskey. Oh, Liebling. Meinst du das jetzt ernst?", will die Dame, die gleichzeitig Kamerafrau ist, in einem der Videos wissen. Doch für ihre Hündin gibt es kein Zurück.

Schließlich ist Whiskey in ihrem grauen Look kaum noch als Hund zu identifizieren. Für ihr Frauchen geht sie in diesem Moment sogar als Wolf durch.

Doch genau das ist der springende Punkt: Viele User fragen sich nämlich, welche Rasse sich unter dem ganzen Matsch verbirgt.