Hund sieht Frauchen nach mehr als einem Jahr wieder: Was dann passiert, geht so vielen ans Herz

Von Christian Norm

San Francisco (Kalifornien) - Einst waren sie beste Freundinnen. Doch dann trennte sie das Schicksal. Hündin Olive blieb bei ihrem Herrchen James in San Francisco, während dessen kleine Schwester Jenna für ihr Studium ans andere Ende der USA zog: New York City. Aufgrund der großen Entfernung von etwa 4500 Kilometern sahen sich das Frauchen und die Fellnase nur noch selten. Diesen Mai gab es nach gut einem Jahr Funkstille endlich ein Wiedersehen. Was dabei passierte, berührt im Moment so viele Menschen auf TikTok.

Mit Abstand geht Jenna nach über einem Jahr an Hündin Olive vorbei. Ob diese sie bemerkt? © Bildmontage: TikTok/Screenshots/daddycaddyyy Herrchen James und seine Schwester waren neugierig, ob Olive sie noch erkennen würde, wenn sie einfach nur unauffällig an ihr vorbeigehen würde. Gesagt, getan: Die Geschwister starteten einen Versuch, den James extra auf Video festhielt. In dem Clip (siehe unten) steht Olive an der Leine auf einem Bürgersteig in San Francisco. Dann kommt Jenna von weitem langsam auf sie zu, geht aber bewusst und mit Abstand an der Hündin vorbei. Olive scheint zunächst gar nicht zu bemerken, wer da gerade hinter ihrem Rücken vorbeigegangen ist. Hunde Hündin mit schlimmer Vergangenheit hat endlich neues Zuhause: Es gibt so viel, was sie nachholen muss Doch dann passiert es.

Herzzerreißendes TikTok-Video mit dem Wiedersehen von Mensch und Tier geht viral