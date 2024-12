Hund sieht Plastik im Meer treiben: Reaktion lässt jedes Umweltherz höher schlagen

Qingdao (China) - An diesem Vierbeiner können sich einige Zweibeiner ein Vorbild nehmen! In der ostchinesischen Küstenstadt Qingdao hat ein Hund für Aufsehen gesorgt, weil er ohne zu zögern das tat, was eigentlich in den Aufgabenbereich von Menschen fallen sollte: Die Natur achten und Müll sachgerecht entsorgen.