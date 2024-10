Hund sitzt seit fünf Jahren im Tierheim fest: Was er dort tut, geht Pflegern durch Mark und Bein

Peloponnes (Griechenland) - Diese arme Hündin aus Griechenland ist wirklich zu bedauern: Als vier Monate alter Welpe kam Nelly mit Bisswunden von anderen Hunden zu einem Mann, der sie nach kurzer Zeit aus gesundheitlichen Gründen wieder abgeben musste. So landete die Fellnase bei der "Foundation For the Strays-Paws of Greece" auf dem Peloponnes. Dort sitzt sie seit geschlagenen fünf Jahren fest. Was sie inzwischen tut, um das Interesse von Besuchern zu wecken, geht ihren Pflegern durch Mark und Bein.