Hund sorgt mit Reaktion auf Filmszene für Gelächter: Doch es wird noch kurioser

Alles in Kürze

Als John Travolta in "Grease" den Song "Sandy" schmettert, sitzt die gleichnamige Hündin mehr als aufmerksam vorm Fernseher. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/sassysandramae

Fans des Films werden es nicht nur wissen, sondern auch mitsingen können. John Travolta schmettert in einer Szene das Liebeslied "Sandy". Dass Hündin Sandy in diesem Moment hellhörig wird, ergibt also Sinn.

In dem kuriosen TikTok-Video reagiert die Fellnase aus Boston, Massachusetts (USA), blitzschnell, als Travolta das erste Mal ihren Namen singt. Sofort steht Sandy auf, läuft unruhig auf dem Sofa zur anderen Seite. Lachend fragt ihr Frauchen sie: "Ruft er dich?"

Etwas eingeschüchtert blickt der Vierbeiner daraufhin nach unten, setzt sich dann aber wieder aufrecht hin, um sich den Song aufmerksam zu Ende anzuhören.

Beim TikTok-Publikum kommt der Clip seit fünf Tagen bestens an. 1,3 Millionen Klicks sind bereits zusammengekommen, dazu mehr als 200.000 Likes.

Doch die Hündin hat inzwischen mit einem weiteren lustigen Video nachgelegt.