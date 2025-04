Hund springt bei Beerdigung ins Grab: Was er dann versucht, bricht so viele Herzen

Peru - Diese Aufnahmen aus Südamerika gehen einem so nahe: Ein kleiner Hund versucht während der Beerdigung seines geliebten Besitzers verzweifelt zu ihm zu gelangen. Das Video machte online schnell die Runde und brach Millionen Herzen.

Hund "Crispín" musste mitansehen, wie sein geliebtes Herrchen beerdigt wird. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/saltapeque

Hochgeladen wurde das herzzerreißende Material vom TikTok-User "saltapeque" aus Peru, der mit dem Verstorbenen namens Jacinto verwandt war.

Im Video sieht man die trauernde Familie am Grab des Toten stehen, welches durch das Friedhofspersonal gerade verschlossen wird. Plötzlich springt ein Hund in das offene Grab, schnuppert aufgeregt und beginnt verwirrt an den Platten herumzukratzen. Es scheint, als könnte Vierbeiner "Crispín" sein verstorbenes Herrchen noch durch den Sarg riechen und nicht verstehen, warum man den Mann unter die Erde bringt.

Immer wieder blickt der schwarz-weiße Hund ins Grab und sucht offenbar verzweifelt nach seinem Freund.

Auch als das Grab wenig später mit Erde und einer Abdeckung verschlossen wird, versucht "Crispín" weiterhin zu seinem einstigen Besitzer zu gelangen, indem er ein kleines Loch neben der Ruhestätte gräbt und seinen Kopf hineinsteckt.