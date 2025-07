Hund starrt verzweifelt ins Leere: Aus diesem Grund bricht er zahlreiche Herzen

Netz - In einem viralen Video kämpft ein kleiner Hund damit, sich an sein neues Zuhause zu gewöhnen. Die Zuschauer können mit den herzzerreißenden Aufnahmen kaum umgehen.

In einem viralen Video brachte der niedliche Vierbeiner zahlreiche Herzen zum Schmelzen. © TikTok/barkandmeoww

Der Beitrag, der auf dem TikTok-Kanal "barkandmeoww" geteilt wurde, zeigt den dreijährigen Hund Gizmo, der vor der Tür sitzt und in die Leere blickt.

In einem früheren Posting erklärte sein Frauchen, dass Gizmo in seinem alten Zuhause die meiste Zeit des Tages über allein draußen war.

Nun sitzt er oftmals allein im neuen Haus und weiß nichts mit sich anzufangen.

"Armer Gizmo - er muss sich noch an sein neues Zuhause gewöhnen. Manchmal finde ich ihn hier einfach nur sitzend", heißt es in dem Clip. "Er hat sich draußen immer so wohlgefühlt. Vielleicht sitzt er deshalb jetzt ständig an der Tür."

Das ergreifende Video ließ zahlreiche Zuschauer mit dem niedlichen Hund mitfühlen.

Ein Nutzer kommentierte: "Er wird sich anpassen. Ich weiß noch, wie ich meinen ersten Hund im Alter von vier Jahren bekam. Er saß ein paar Tage lang einfach so da. Schließlich fing er an, im Haus herumzulaufen. Dann war er 15 Jahre lang mein bester Freund."