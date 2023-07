Hund stirbt nach Gassi-Runde: Polizei warnt andere Besitzer

Upgant-Schott - Ein Hund ist nach einer Gassi-Runde in Upgant-Schott (Niedersachsen ) gestorben - nun warnt die Polizei andere Tierbesitzer!

Der Hund wurde wahrscheinlich vergiftet. (Symbolbild) © Florian Schuh/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollte der Hundehalter am Freitagabend mit seinem Hund in den Meeden spazieren gehen.

Er stellte sein Auto auf einem Parkplatz an der Wirdumer Straße, Ecke Schottjer Groden, ab. Noch bevor er seinen Collie-Schäferhund-Mix anleinen konnte, fraß das Tier einen unbekannten Gegenstand auf dem Parkplatz, wahrscheinlich einen Giftköder.

In den darauffolgenden Stunden verschlechterte sich der Zustand des Hundes drastisch, er zeigte Vergiftungserscheinungen und erbrach sich mehrfach. Am Montag verstarb er.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Die Polizei bittet alle Hundebesitzer, sehr aufmerksam auf den Spaziergängen zu sein und bei einem Vergiftungsverdacht sofort einen Tierarzt aufzusuchen.