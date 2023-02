17.02.2023 08:49 6.696 Hund stürzt in einen Kanal: Was Passanten dann tun, lässt keinen kalt

Ein Hund ist am Montag in den Ancoats Canal in Manchester gefallen und kam nicht mehr raus. Zwei Studenten eilten zu Hilfe.

Von Clemens Grosz

Manchester (Großbritannien) - Herzergreifend! Sumak, der Hund, hatte beim Gassi gehen wohl nicht so recht aufgepasst. Der Rüde stürzte in einen mehrere Meter tiefen Kanal und schaffte es aus eigener Kraft nicht mehr raus. Hund Sumak ist in einen Kanal gefallen. Doch Rettung naht. © collage: screenshots/Twitter/Dbelldb1 Das ist Teamwork! Als sie Sumak um sein Leben paddeln sahen, eilten die beiden Freunde Jack und Ben sofort zu Hilfe. Unterstützt von anderen Passanten ließ sich Ben kopfüber herunter und schaffte es, Sumak aus dem Kanal zu ziehen. Ein Video der waghalsigen Aktion berührt derzeit viele. Mehr als 1,4 Millionen Mal wurde es angesehen, unzählige Male kommentiert. Video: Hund Sumak wird aus dem Ancoats Canal gerettet Nach der Hunde-Rettung: Ben und Jack erzählen ihre Geschichte Die Rettung glückt: Sumak hat endlich wieder trockenen Boden unter den Pfoten. © screenshot/Twitter/Dbelldb1 Der Zeitung "Daily Mail" erzählten Ben und Jack später die Geschichte der tierischen Rettungsaktion. Die beiden Studenten aus Manchester gönnten sich nach der Uni noch einen Kaffee und waren soeben auf dem Weg nach Hause. Als sie am Ancoats Canal vorbeikamen war da ein Mann, der sich über die Kaimauer beugte, eine Hundeleine in der Hand, das andere Ende im Fluss. "Ich dachte zunächst, er würde mit einer Ente Gassi gehen", erinnert sich Ben. Hunde Was macht der denn? Dummer Mops begeistert das Internet Doch Panik stand im Gesicht von Hundehalter Batu Akyol geschrieben, die beiden Freunde erkannten, was kurz zuvor passiert war. Sumak war in den Kanal gefallen, kam nicht mehr raus. Herr Akyol "kämpfte wirklich", erzählt Ben: "Alle hatten Panik. Ich konnte den Hund nicht im Stich lassen." Ben und Jack mussten handeln. "Also habe ich meinen Pullover abgelegt und bin aktiv geworden - ich bin zuerst heruntergeklettert", fasst Ben die Schrecksekunde zusammen. Hunde-Retter werden als Helden gefeiert Hunde-Retter Ben unmittelbar nach der waghalsigen Aktion. © Twitter/ Jack Furmston Kumpel Jack ergänzt: "Die Menschenmenge wurde immer größer, sodass die größte Person - und das war Ben - kopfüber heruntergelassen wurde und sich den Hund schnappen konnte, wie auf dem Video zu sehen ist." Kopfüber hing Ben über dem Wasser, Jack hielt ihn am Bein, ein anderer Passant hielt das andere Bein. Ben packte zu, holte den Hund aus dem Wasser - das klappte zunächst nicht, doch dann gelang die Rettung. "Ich konnte ihn nicht beim ersten Mal erwischen", sagte Ben. "Danach wedelte der Hund mit dem Schwanz und sprang auf und ab, so aufgeregt war er", erinnert sich Jack. Für die beiden Freunde war die Aktion ganz selbstverständlich. Ben sagt: "Ich bin selbst Hundehalter und konnte ihn auf keinen Fall alleine lassen." Für viele Twitter-Nutzer sind die beiden Studenten nun Helden. Die positiven Kommentare überschlagen sich. Warum Sumak in den Fluss hopste, ist nicht bekannt.

Titelfoto: Montage: Twitter/Dbelldb1