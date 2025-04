Hund und Baby lassen Millionen Herzen schmelzen: Was Eltern dazu sagen, erklärt alles

Utah (USA) - Was für ein herzergreifender Anblick: Australian Shepherd Dusty sitzt bei Baby Lucy (7 Monate), gibt ihr hochprofessionell das Fläschchen, das er geschickt in seinem Maul hält. Auf Instagram läuft das entsprechende Video sehr erfolgreich. Dafür gibt es aber auch viele Gründe, wie Lucys Eltern jetzt verraten haben.

Doch woher kommt so viel Talent? Ein Blick in Dustys Vergangenheit gibt Aufschluss.

"Dusty ist der beste Hund, den sich eine Familie wünschen kann", sagte Frauchen Emily in einem Interview mit Newsweek . "Er kam zu uns, als mein Mann und ich aus den Flitterwochen zurückkamen, und hat uns geholfen, unsere fünf Kinder zu erziehen", fügte sie hinzu.

Der Clip ging Ende März auf Instagram online, hat seitdem mehr als zwei Millionen Klicks eingeheimst. Natürlich drängt sich bei so einem süßen Anblick die Frage auf, ob da nicht ein bisschen "nachgeholfen" wurde.

Denn der Australian Shepherd ist weit mehr als nur ein normaler Hund - und seine Besitzer weit mehr als ein gewöhnliches Herrchen und Frauchen. Die beiden sind nämlich professionelle Hundezüchter, die neben ihrem geliebten Rüden noch viele weitere Australian Shepherds bei sich beherbergen.

Unterdessen kann der inzwischen elfjährige Dusty auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Er hatte Therapieeinsätze in Kinderkrankenhäusern, nahm an Wettbewerben sowie Hunde-Shows teil und war sogar in mehreren Werbespots zu sehen.

"Er hat Bewunderer auf der ganzen Welt für sein freundliches, liebevolles und süßes Wesen", erklärte Emily dem US-Magazin. Um die Klicks gehe es ihr und ihrer Familie aber nicht.

"Wir lieben es einfach, unseren Followern und Menschen auf der ganzen Welt Freude und ein Lächeln zu schenken. Soziale Medien können oft negativ sein und Menschen deprimieren, aber wir bemühen uns, Inhalte zu posten, die Menschen glücklich machen", erklärte sie.