Hund und Katze treffen aufeinander: Was dann passiert, löst Lachwellen aus!

New Hampshire (USA) - Endlich mal wieder ein Hund und eine Katze, die sämtliche Klischees bedienen! Während in den sozialen Medien derzeit unzählige in Frieden lebende Exemplare mit ihren Kuschel-Videos Herzen schmelzen lassen, haben es Labrador Mickey und Samtpfote Maris faustdick hinter den Ohren. Die zwei ungleichen Fellnasen treffen sich nämlich beinahe täglich, um miteinander zu kämpfen. Schenken tut dabei keiner dem anderen was. Sehr zur Freude von Millionen TikTok-Usern.