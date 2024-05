Hund und Katze unsterblich ineinander verliebt: "Ist das normal?"

Gerade Katzen sind dafür bekannt, gern auch mal ihre Ruhe zu haben - nicht so Bernard, der stets an Kayas Seite ist. Beide Haustiere spielen, schlafen und essen gemeinsam.

Bislang hat das virale TikTok-Video, das passenderweise mit dem Song "Just the Two of Us" kombiniert wurde, mehr als 36.000 Likes und über 240 Kommentare erhalten.

"Sie sind einfach der Fellkumpel des Anderen, sie geben sich gegenseitig Schutz", schrieb ein User. "Sie haben meinen Tag gerettet", zeigte sich ein anderer begeistert.

Ein dritter Kommentator berichtete: "Ich habe das selbst mit einem Kätzchen erlebt, das ich mit einem Alter von fünf bis sechs Wochen nach Hause gebracht habe - und meine Pitbull-Hündin hat sie gehegt und gepflegt, das Verhalten war exakt das gleiche."