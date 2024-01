Hund verletzt Mann lebensgefährlich! Polizei muss ihn erschießen

Geesthacht - Schrecklich: Am heutigen Mittwoch ist ein Mann in Geesthacht ( Schleswig-Holstein ) von einem Hund attackiert und lebensgefährlich verletzt worden!

In Geesthacht hat ein aggressiver Hund am Mittwoch einen Mann lebensgefährlich verletzt. Er wurde von der Polizei erschossen. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei mitteilte, meldete eine Spaziergängerin gegen 14.30 Uhr eine verletzte Person in einem Waldgebiet in der Nähe der Straße "Am Haferberg".

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, entdeckten sie einen aggressiven Hund, der den Menschen bewachte.

Um zu dem stark blutenden Opfer zu kommen, mussten die Beamten den Hund erschießen, da sich der Vierbeiner den Helfern bedrohlich näherte.

Im Anschluss wurde der Mann, der Bisswunden an beiden Armen hatte, medizinisch versorgt, ehe er mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus geflogen wurde.

Die Identität des Mannes steht derzeit noch nicht zweifelsfrei fest. Das Hamburger Abendblatt schreibt indes, dass der Mann der Halter des Hundes sein soll.