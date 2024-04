Hund wächst mit Katze auf: Eine Eigenschaft, die er von ihr übernimmt, erstaunt so viele

Baltimore (USA) - Für viele ist der Brotlaib etwas zum Essen. Doch in der Tierwelt ist dieses Wort schon vor einer Weile zweckentfremdet worden. Denn wenn Katzen ihre Pfoten anwinkeln und unter den Körper schieben, sitzen sie rein optisch so, dass sie von der Form her einem Brotlaib ähneln. Was Hündin Avka aus Baltimore für sich daraus gemacht hat, erstaunt derzeit Hunderttausende Menschen auf TikTok.