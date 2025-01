Hund wärmt Pfoten vor dem Kamin und entzückt damit alle Herzen

Aufgrund der Kälte im Winter fand der kleine Vierbeiner Ted einen Lieblingsplatz, an dem er sich des Öfteren aufhält. © TikTok/bella.fisher1

Der niedliche Cavoodle-Rüde wurde dabei gefilmt, wie er sich zu Hause lässig die Pfoten vor einem brennenden Kamin wärmt.

Der kurze Clip, den seine Besitzerin auf ihrem TikTok-Kanal "bella.fisher1" veröffentlichte, wurde mehr als 238.000 Mal aufgerufen und damit zu einem großen Erfolg.

Das Video, das das nächtliche Ritual des in England lebenden Hundes zeigt, rief viele Kommentare von begeisterten Zuschauern hervor.

Zahlreiche User äußerten sich begeistert über die süßen Szenen, in denen Ted seine Pfötchen nach der Wärme des Kamins ausstreckt.

"Deine tägliche Dosis Dopamin besteht darin, zu sehen, wie dein Hund jeden Abend seine Pfoten wärmt", schrieb Tierbesitzerin Bella zu ihrem Clip.

"Es wird so schwer sein, den Platz am Kamin wieder zu verlassen. Bleib so wie du bist, Ted", ergänzte Bella.

Die Zur-Schau-Stellung von Teds kuscheligen Wintergewohnheiten traf bei den Zuschauern einen Nerv und führte zu vielen heiteren Kommentaren.