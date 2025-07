Hund weicht sterbender Hündin nicht von der Seite: Was der Vierbeiner nach ihrem Tod macht, bricht Herzen

Bosco wich Hündin Sophie nicht von der Seite, als diese im Sterben lag. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/bosco.and.the.fam

In einem Video auf TikTok zeigt Frauchen Zoey einen Rückblick auf den Moment vor zwei Jahren, als ihre Hündin Sophie für immer einschlief. Neben ihren Besitzern wich auch jemand anderes in dieser tragischen Zeit nicht von ihrer Seite: Rüde Bosco.

Der schwarze Hund ließ Sophie nicht allein und schenkte ihr Wärme, Nähe und Liebe, als ihr Hundeleben ein Ende fand.

Und ihre Bindung ging auch über den Tod der Hündin hinaus, denn Bosco konnte seine Freundin einfach nicht vergessen. Im Clip, der bisher schon mehr als 2 Millionen Mal angeklickt wurde, sieht man, wie der Vierbeiner traurig auf einen Laptop bzw. ein Tablet blickt, wo Zoey ihm ein Foto der verstorbenen Hündin zeigt.

"Er lag dort bis zu ihrem letzten Atemzug", erinnert sich die US-Amerikanerin in ihren Beitrag an Sophies letzte Stunden vor zwei Jahren. "Jetzt haben wir nur noch ihr Bild, um die Erinnerung an sie wach zu halten."