Hund wird an Fahrradständer angebunden, was dann passiert, sorgt für große Augen

Dresden - In der sächsischen Landeshauptstadt hat ein Hund für ordentlich Chaos – und Schaden – gesorgt.

Ein Hütehund ging auf einen haarsträubenden Ausflug in Dresden. (Symbolbild) © 123rf/kseniyaresphoto

Der Vierbeiner war am gestrigen Dienstag gegen 10 Uhr an der Krenkelstraße im Dresdner Stadtteil Striesen an einem Fahrradständer festgebunden, während die Halterin einkaufen ging.

Als das Gestell plötzlich umkippte, erschrak sich der Hütehund und rannte mitsamt der Abstellanlage davon, teilte die Polizei am heutigen Mittwoch mit.

Auf seiner Tour beschädigte der Kläffer mit dem Ständer einen Škoda Superb und einen Ford Mondeo. Der Schaden beträgt etwa 1500 Euro.