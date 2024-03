Hund wird von Besitzern gestreichelt: Die Reaktion auf sein Herrchen bringt Millionen zum Schreien

White Plains (New York/USA) - Falls sich die Besitzer von Golden Retriever "Frankie" (4) aus den USA fragen sollten, wer der Favorit des Vierbeiners ist, sollte dieses Video ein für alle Mal alle Unklarheiten beseitigen.

Golden Retriever Frankie zeigt seinem Herrchen die Zähne, als dieser ihn knuddeln will. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/goldenboyfrankie

In dem Clip, der mittlerweile mehr als acht Millionen Mal angesehen wurde, sieht man den Hund zwischen seinem Herrchen und seinem Frauchen liegen.

Als sein Besitzer beginnt, den Golden Retriever zu streicheln, scheint dieser nur eine Reaktion zu zeigen: absolute Abneigung.

Der vierjährige Hund fletscht bedrohlich die Zähne, als ob er seinen menschlichen Papa am liebsten beißen würde.

Als sich dann seine Besitzer abwechseln und die Frau im Haus das Streicheln übernimmt, ist Frankie wie ausgewechselt!

Mit treu-doofen Augen lässt der Rüde sich kraulen und sieht dabei sein Herrchen mit einem Blick an, welcher so etwas wie "Schau genau hin, so macht man das nämlich" oder "Hier darf nur eine mich knuddeln" aussagen könnte.