Hund wird vor Supermarkt ausgesetzt: Was auf seinem Halsband steht, berührt

USA - Herzlos oder verzweifelt? Statt den geliebten Vierbeiner in einem Tierheim abzugeben, wurde Hund Rukey einfach vor einem Supermarkt angebunden. Doch am Ende gab es ein Happy End.

"An die Person, die die herzzerreißende Entscheidung treffen musste, sie gehen zu lassen – Rukey ist in Sicherheit und wird von unseren Mitarbeitern sehr geliebt", schrieb das Tierheim auf Facebook.

Doch in das ursprüngliche Zuhause ging es für Rukey nicht mehr. Die Hündin landete erst mal im Kent County Animal Shelter, wo sich liebevoll um sie gekümmert wurde.

Der Hund hatte sogar ein Halsband mit einer Notiz bei sich, auf dieser stand: "Mein Name ist Rukey. Bitte helft mir, bringt mich nach Hause."

Die süße Hündin wurde Mitte Februar auf einem Parkplatz vor einer Meijer-Filiale in Kent County (US-Bundesstaat Michigan) gefunden. Passanten brachten den Vierbeiner direkt ins Tierheim.

Diese Familie schenkt Rukey jetzt ein neues Zuhause. © Screenshot/Facebook/Kent County Animal Shelter

Und für den Vierbeiner sollte es ein schnelleres Happy End geben, als gedacht. Denn nachdem ein Tierarzt den Hund für gesund befunden hatte, konnte er auch schon zur Adoption freigegeben werden.

Kurz danach traf eine Familie ein, die sich direkt in Rukey verliebte. "Sie ist auf dem Weg in ihr neues Zuhause und bringt ihrer neuen Familie Freude", so das Tierheim.

Der Kent County Animal Shelter bat um Verständnis, nicht zu hart mit dem ursprünglichen Halter zu sein. "Wir wissen nie, welche Kämpfe jemand still austrägt."

Dennoch appellierte das Tierheim, dass sich Menschen mit ihren Lieblingen an sie direkt wenden sollen, da ihnen dort besser geholfen werden kann.

Das Schicksal der Hündin berührte Hunderte Facebook-User, die gespannt auf das Happy End warteten.