Hunde-Baby mit Mistgabeln gequält - Video zeigt die gewissenlosen Täter

Szczuczyn (Polen) - Zwei Teenager haben in Polen einen Welpen gefoltert. Unter anderem malträtierten sie das wehrlose Wesen mit Mistgabeln.

Die kleine Hündin wurde schwer verletzt in eine Tierklinik gebracht und dort behandelt. © Screenshot Instagram/adwokat_katarzyna_topczewska/schroniskopegasus

Der erschreckende Vorfall hat sich in der vergangenen Woche in der Gemeinde Szczuczyn im Nordosten des Landes zugetragen.

Laut einem Bericht des Nachrichtenportals Interia wurde die kleine Hündin in einem sehr ernsten Zustand in die Obhut des Tierheims "Pegasus" in Musuły, rund 30 Kilometer von Warschau entfernt, gegeben.

Die Unterkunft gibt es seit mehr als 20 Jahren. Laut ihrer Homepage bietet sie Unterschlupf für Tiere aller Art, darunter Pferde, Esel, Ziegen, Schafe, Lamas, Kühe, Vögel, Hunde, Katzen und sogar Waschbären.

Bei der Untersuchung des Hunde-Babys wurden zahlreiche Weichteilschwellungen, Hämatome am Auge, Einstiche und Platzwunden festgestellt. Außerdem wiesen die Blutwerte des Vierbeiners auf eine verletzte Leber und Bauchspeicheldrüse hin, sagte eine Veterinärtechnikerin.

Trotz ihrer schweren Verletzungen wurde die Fellnase gerettet. Die Täter konnten bereits überführt werden!