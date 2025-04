Hunde-Brüder treffen nach fünf Jahren aufeinander und vergessen alles, was sie je gelernt haben

Maples und sein Bruder Mikey trafen sich nach fünf Jahren zum ersten Mal wieder - und erkannten sich sofort! © Bildmontage/Screenshot/TikTok/matthewandpaul

Auch wenn Maple und Mikey in völlig verschiedenen Umgebungen aufwuchsen, haben sie eines gemeinsam: Sie wurden beide als Assistenzhunde ausgebildet.

Maple lebt bei Paul aus Seattle, der blind ist und im Alltag auf seinen Begleithund angewiesen ist. Mikey dagegen arbeitet als Therapiehund in einem Krankenhaus auf Hawaii.

Die Labradore lernten in ihrer Ausbildung, sich ganz und gar auf ihre Besitzer bzw. ihre Patienten zu konzentrieren und sich nicht von anderen Hunden ablenken zu lassen. Beide zeigten mittlerweile kaum Interesse mehr an Vierbeinern in ihrer Umgebung. Sie waren viel mehr darauf bedacht, dem Menschen an ihrer Seite zu helfen und ihn, so gut es geht, mit ihren Fähigkeiten zu unterstützen.

Umso größer war die Überraschung auf beiden Seiten, als Maple und Mikey sich auf Hawaii wiedersehen konnten. Herrchen Paul und sein Partner Matthew, die auf TikTok eine große Fan-Gemeinschaft haben, hatten das Treffen im Vorfeld organisiert.