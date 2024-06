Hunde-Dame durchlebt dunkle Tage: Darf Diva dennoch glücklich sein?

Staffordshire-Mix Diva (10) sucht nach einem Zuhause bei rasseerfahrenen Menschen. © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Der Staffordshire-Mix wird von seinen Tierpflegern als ein sehr lebhafter, menschenbezogener Hund beschrieben.



Die Vergangenheit der zehnjährigen Hündin verlief nicht rosig, so ihre Tierpfleger.

Aus diesem Grund braucht Diva unbedingt eine verlässliche, sichere Führungsperson, die ihr von nun an klare Strukturen bietet und ihr hilft, sich von ihrer besten Seite zu zeigen.

Trotz ihres fortgeschrittenen Alters ist die intelligente Hündin motiviert, Neues zu lernen und gemeinsam mit ihrem Menschen die Welt zu entdecken. Sie mag Beschäftigungen, die ihre Ruhe und Konzentration fördern. Spiele, die eine Jagd imitieren, sind tabu.

Diva leidet an einer Fehlbildung der Hüftgelenke, an einem altersbedingten Verschleiß im Bereich der Hals- und Lendenwirbelsäule und Arthrose. In Bezug auf die genannten Erkrankungen wird Diva lebenslang kostenfrei in der Praxis des Tierheims behandelt.

Nachdem die Hündin ihre steifen Gelenke erst einmal warmgelaufen hat, ist sie für tolle Spaziergänge zu begeistern.