01.08.2024 16:14 Hunde-Duo muss Schicksalsschlag verkraften: Vierbeiner suchen neues Zuhause

Das Tierheim in Bergheim bei Köln beherbergt aktuell zwei Hunde, die in ihrem Leben noch nicht so viel Glück hatten. Jetzt sucht das Duo eine neue Bleibe.

Von Florian Fischer

Bergheim - Das Tierheim in Bergheim bei Köln beherbergt aktuell zwei Hunde, die in ihrem Leben noch nicht so viel Glück hatten. Jetzt sucht das Vierbeiner-Duo eine neue Bleibe und hofft, endlich fündig zu werden. Hund Sharan und sein Kumpel suchen ein neues Zuhause. © Bildmontage: Instagram/tierheim_bergheim (Screenshot) Sharan und sein Dackel-Kumpel, dessen Name nicht bekannt ist, wurden vom Ordnungsamt in das Tierheim gebracht. Der Grund ist traurig: Denn ihr Herrchen musste ins Krankenhaus und dort habe das Schicksal seinen Lauf genommen - der Mann verstarb kurze Zeit später in der Klinik. "Weder dem Ordnungsamt noch uns machten die zwei es anfangs leicht", erklären die Mitarbeiter des Tierheims in ihrem neuesten Instagram-Beitrag. Demnach habe Sharan vor lauter Angst einen Mitarbeiter gebissen und zudem sei er sofort nach vorne gegangen, wenn man nur versucht hat, sich ihm zu nähern. Hunde Frau stirbt bei brutalem Hundeangriff: Zwei Tiere beschlagnahmt "Sein total verängstigter Dackel-Kumpel zitterte permanent am ganzen Körper", führen die Pfleger weiter aus. Es sei unglaublich traurig gewesen, die Hunde so verzweifelt zu sehen. "Sie verstanden die Welt nicht mehr und wollten einfach zurück nach Hause", berichtet das Tierheim. Tierheim findet Ursache für verängstigtes Verhalten der Hunde Der Dackel hat mit Angstzuständen gegenüber fremden Personen zu kämpfen. © Bildmontage: Instagram/tierheim_bergheim (Screenshot) Mittlerweile hat man die Ursache für die Aggressivität des einen und die Ängstlichkeit des anderen herausgefunden. Demnach sind Sharan und sein Freund aufgrund des gesundheitlichen Zustands ihres Herrchens in den letzten Jahren nicht mehr viel herausgekommen - und nun entsprechend misstrauisch gegenüber Fremden. Eine Pflegerin des Heims versucht derzeit mit viel Geduld und Zuwendung, das Vertrauen der beiden zu gewinnen. "Mittlerweile lassen sie sich von ihr streicheln und sogar anleinen", hieß es. Daher sind für das Duo Menschen gefragt, "die unglaublich viel Geduld und Ruhe mitbringen, die Hunde nicht bedrängen und ihnen die nötige Sicherheit geben, die sie brauchen". Hunde Vierbeiner will Essen: Wie dieser Schäferhund darum bettelt, verblüfft so viele Sowohl für die beiden Hunde als auch für die Tierheim-Mitarbeiter wäre es wünschenswert, wenn man die beiden nicht trennen würde und sie ein gemeinsames Zuhause gewinnen können. Solltet Ihr Interesse an Sharan und seinem Dackel-Kumpel haben, könnt Ihr Euch per E-Mail bei den Tierrettern melden.

Titelfoto: Instagram/tierheim_bergheim (Screenshot)