Hunde und Musik: Reggae als Heilmittel gegen Trennungsangst?

Glasgow (Schottland) - Wie wir Menschen reagieren auch unsere vierbeinigen Gefährten auf Musik. Aber welches Genre wird in den empfindlichen Hundeohren als angenehm wahrgenommen? Wie laut sollten die Songs sein? Und ist es wirklich klassische Musik, die bei nervösen oder unter Trennungsangst leidenden Tieren entspannend wirkt? Eine schottische Studie gibt jetzt Antworten.

Ein Mädchen spielt ihrem Labrador auf der Gitarre vor. Ob es Musik in seinen Ohren ist? (Symbolfoto) © 123RF/tan4ikk

Wie das Magazin "Geo" berichtet, haben Wissenschaftler der Universität Glasgow die Wirkung von Musik auf Hunde unter die Lupe genommen.

Dazu wurden 38 Hunden verschiedene Musik-Richtungen vorgespielt, und zwar in der wohl stressigsten Umgebung für Vierbeiner: in einem Tierheim. Die Hunde befanden sich dabei in einem Zwinger.

Die 38 teils nervös bellenden Vierbeiner hörten unter anderem Reggae, Pop, Klassik oder auch Soft Rock.

Besonders Soft Rock und Reggae hatten eine positive Wirkung auf die Tiere: Sie legten sich öfter hin, ihr Herzschlag wurde ruhiger und die vierbeinigen Bewohner des Tierheims waren messbar weniger durch ihre Umgebung gestresst.

R&B und Soul, Pop sowie Klassik-Stücke haben laut den Studienergebnissen einen geringer ausgeprägten positiven Effekt auf die Hunde.