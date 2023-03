Hundebesitzer glauben, sie schaffen sich einen lieben Welpen an: Was dann passiert, überrumpelt sie

New York City - Zwei Hundebesitzer aus New York City erheben schwere "Vorwürfe" gegen ihren Berner Sennenhund Bernie. Mit einer "oscarreifen Performance" habe sie das Tier im Welpenalter knallhart "ausgetrickst". So hätten sie damals den süßen, nur acht Wochen alten Vierbeiner bei sich aufgenommen. Bis zur Ankunft in ihrem Zuhause habe er ihnen das ruhige, liebe Hündchen vorgespielt. Nur wenige Tage später seien sie von seinem wahren Ich komplett überrumpelt worden.