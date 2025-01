Hundebesitzerin beobachtet Golden-Retriever durch Kamera: Danach bricht sie in Tränen aus

New York (USA) - Eine Frau blickte durch ihre Haustierkamera, um ihren Hund zu überprüfen. Was sie dabei zu sehen bekam, ließ sie in Tränen ausbrechen.

Hündin Remington zeigte sich ihrem Frauchen von einer ganz neuen Seite. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/hannahrosegardnerr

Hannah Gardner, Besitzerin der drei Jahre alten Golden-Retriever-Hündin "Remington", hat so einiges erwartet, als sie durch die Haustierkamera schaute, um zu sehen, was ihr geliebter Vierbeiner in ihrer Abwesenheit anstellte.

Schließlich ist die quirlige Fellnase laut Newsweek für ihre Zerstörungswut bekannt – Spielsachen werden zerfetzt, Kissen zerfleddert und das Chaos ist fast vorprogrammiert, wenn Hannah das Haus verlässt. Doch an diesem Tag kam alles anders!

Was die junge Frau auf dem Bildschirm zu sehen bekam, ließ ihr Herz höherschlagen: Remington war nicht etwa in ihre Spielsachen vertieft oder hatte den Raum in ein Chaos verwandelt – nein, sie lag ruhig und brav auf der Couch, eingekuschelt in eine weiche Decke!