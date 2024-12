Im Hurrikan ausgesetzter Hund erlebt sein Happy End: "Liebe auf den ersten Blick"

Tallahasee (USA) - Die Odyssee eines Vierbeiners hat ein Ende! Während des Hurrikans "Milton" wurde Hund Trooper gefesselt an einen Zaun in der Nähe eines Highways im Bundesstaat Florida entdeckt. Das Tier wurde von einem Feuerwehrmann gerettet und hat nach Wochen in der Obhut eines Tierheims endlich eine neue Bleibe gefunden.