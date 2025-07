Immer mehr Problem-Hunde in Deutschland: Woran liegt das?

Alles in Kürze

Das Tierheim sind voll und zuletzt werden immer weniger Schützlinge adoptiert. (Symbolbild) © Francisco Seco/AP/dpa

"In diesem Jahr konnten insgesamt 297 Hunde, 637 Katzen sowie 553 Kleintiere erfolgreich vermittelt oder entlaufene Tiere wieder in ihre Familien zurückgebracht werden", teilte der Tierschutzverein München e.V. am Mittwoch bei seiner jährlichen Pressekonferenz mit.



Das ist zwar erfreulich, doch im Vergleich zu den Vorjahren werden heuer immer weniger Schützlinge vermittelt.

Sorge macht dem Verein vor allem die Zahl an Tieren mit besonderen Bedürfnissen, die im Heim landen. Ihre gesundheitlichen Probleme oder Verhaltensauffälligkeiten erschweren ihre Chancen, vermittelt zu werden, enorm. Das ist kein Einzelphänomen. In ganz Deutschland platzen die Tierheime aus den Nähten.

"Insbesondere bei Hunden ist ein Anstieg von Tieren mit Aggressions- oder Angstproblemen sowie falscher Sozialisierung zu beobachten", so die Tierschützer. Ein verpflichtender Hundeführerschein oder ein Sachkundenachweis könnten helfen. Die Regelungen hierzu sind je nach Bundesland unterschiedlich.

In Niedersachsen muss beispielsweise bereits seit 2013 jeder Halter einen Hundeführerschein vorweisen.