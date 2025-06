20 Hundewelpen im Kofferraum: Polizei stoppt illegalen Tierschmuggel

Waidhaus - Im Oberpfälzer Landkreis Neustadt an der Waldnaab haben Bundespolizisten einen illegalen Tiertransport gestoppt. In einem Kofferraum fanden sie 20 Welpen.

Die Dackel- und Pudelmischlinge im Alter von sechs Wochen werden in einem Tierheim versorgt. © Bundespolizeidirektion München

Die Grenzkontrolle fand laut Polizeiangaben am Freitagnachmittag auf der A6 statt.

Die teils unterernährten Dackel- und Pudelmischlinge im Alter von sechs Wochen wurden in einem Fahrzeug mit ungarischer Zulassung entdeckt.

"Der 31-jährige ungarische Fahrer gab an, auf dem Weg nach Belgien zu sein. Dort wollte er die Welpen an mehrere Adressen abgeben", teilte die Bundespolizeidirektion München am Dienstag mit.

"Auf Nachfrage konnte der Mann keine gültigen Impfpässe oder sonstige tierseuchenrechtliche Nachweise für die Tiere vorlegen."

Die Beamten alarmierten das zuständige Veterinäramt des Landkreises. Unter tierschutzrechtlichen Gesichtspunkten war dieser Transport unzulässig, wie der Amtstierarzt bestätigte.