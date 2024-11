Jagdhund-Mix Milo ist ein Sorgenfellchen: Findet er endlich ein ruhiges Zuhause?

Milo hat einen ausgeprägten Jagdtrieb. © Tierheim Berlin

Wie eingangs erwähnt gibt es eine ganze Menge an Dingen, die der Vierbeiner noch nicht kann. Grund ist, dass er noch nicht gut erzogen sei. Zudem verträgt sich der Hund nicht mit anderen Rüden. Auch Katzen kann er nicht ausstehen.

Die Fellnase wünscht sich von seinem zukünftigen Frauchen oder Herrchen wie alle Tiere, dass sie ihn liebevoll behandeln. Dazu kommt, dass sie Erfahrung mit seiner Rasse haben sollen. Milo will nicht nur gefördert, sondern auch gefordert werden.

Mit Kindern im Haushalt hat er es ebenfalls nicht so. Am liebsten wäre es ihm, wenn sein neues Zuhause im Grünen statt in der hektischen Stadt liegen würde. Dort könnte in Ruhe an seinem Temperament gearbeitet werden.

Wenn Ihr Milo (Vermittlungsnummer 24/1373) aufnehmen wollt, dann meldet Euch telefonisch unter der Nummer 030 76888-264 bei seinen Tierpflegern oder füllt das Anfrageformular aus.