Junge Dackel in Scheune eingesperrt: Jetzt soll für Tito und Toto alles besser werden

Kassel - Dackel-Freunde aufgepasst: Für die beiden quirligen Rüden Tito und Toto sucht das Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel ein neues Zuhause.

Weil Ihr vorheriger Halter nicht mit ihnen klarkam, sperrte er Tito und Toto in der Scheune ein. © Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

Die Brüder sind zweieinhalb Jahre alt und würden gerne zusammen vermittelt werden. Allerdings betonen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der "Wau-Mau-Insel" auf der Webseite des Tierheims, dass beide auch einzeln abgegeben werden. Denn - so heißt es - jeder für sich sei schon eine Aufgabe und möchte körperlich und geistig ausgelastet werden.

Tito und Toto kamen am vergangenen Heiligabend im Tierheim im Norden Hessens an. Die "Wau-Mau-Insel" hatte sie aus dem Partnertierheim im ungarischen Kiskunhalas übernommen.

Wie es weiter auf der Webseite heißt, war ihr vorheriger Halter mit den sehr lebhaften Dackel-Mix-Brüdern einfach überfordert.

Zunächst habe er sie deshalb in eine Scheune gesperrt. Dann sei er ins Ausland gezogen und habe Tito und Toto im Tierheim abgegeben. In Kassel sollen die beiden nun endlich kennenlernen, wie schön so ein Hundeleben eigentlich sein kann.

Obwohl sie bislang leider noch nicht allzu viel Gutes mitbekommen haben, hätten sich die Brüder laut der Webseite der "Wau-Mau-Insel" ihr freundliches und liebenswertes Wesen bewahrt.