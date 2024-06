Junge nennt Hündin seine Schwester: Was Mama ihm dann erklärt, rührt so viele zu Tränen

Chewelah (Washington) - Vierzehn Jahre waren sie gemeinsam durchs Leben gegangen. Dabei war die Hündin Bella für ihr Frauchen Shelbie Archibeque vom ersten Tag an mehr als nur ein Haustier. Vergangene Woche ging diese gemeinsame Zeit zu Ende. Erschwerend kam für Shelbie hinzu, dass sie inzwischen einen vierjährigen Sohn hat, der Bella seine Schwester nannte. Schließlich musste ihm seine Mutter erklären, dass die geliebte Fellnase ihren letzten Tag auf Erden hatte. Ein Video, in dem diese Szene zu sehen ist, rührt seitdem so viele TikTok-User.