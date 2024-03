Junghund herzlos auf Straße ausgesetzt: Gibt es für Jack noch ein Happy End?

Frankfurt am Main - Als sogenannter Fundhund wurde der junge Jack zunächst auf der Straße entdeckt und anschließend im Frankfurter Tierheim abgegeben. Nun suchen die Pfleger nach einem liebevollen neuen Zuhause für den kleinen Racker.

Jagdterrier-Mix Jack ist schätzungsweise 2022 geboren und daher etwa zwei Jahre alt. © Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

In seinem bisherigen Leben war Jack nicht gerade vom Glück verfolgt. Ausgesetzt und seinem Schicksal überlassen fand er letztlich den Weg ins Frankfurter Tierasyl, wo sich seine schlimmen Erfahrungen teilweise in seinem Verhalten widerspiegeln.



Sehr zurückhaltend zeigt er sich, fürchtet sich vor schnellen Bewegungen und möchte auf gar keinen Fall bedrängt werden.

Man will sich gar nicht ausmalen, was der niedliche Jagdterrier-Mix bisher erleben musste. Richtig gekümmert haben sich seine Vorbesitzer um ihm jedenfalls so gut wie gar nicht.

Aus diesem Grund beherrscht Jack auch keinerlei Grundkommandos. Zudem lässt seine Leinenführigkeit zu Wünschen übrig.

Da er allerdings mit seinen geschätzten zwei Jahren noch sehr jung ist, kann der Vierbeiner alles bisher Versäumte noch problemlos nachholen. Zumindest stubenrein könnte Jack indes sein, denn seinen Innenzwinger hält er brav sauber.