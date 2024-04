Junghund irrte tagelang durch Frankfurt: Gibt es jetzt ein Happy End für Chicco?

Frankfurt am Main - Pudel-Rüde Chicco war elf Tage lang komplett auf sich alleine gestellt in den Straßen Frankfurts unterwegs. Bis man ihn schließlich einfing und anschließend ins Tierheim brachte. Dort hofft er nun darauf, ein liebevolles neues Zuhause zu finden.

Was der junge Rüde in seinem vorigen Leben alles erlebt hat, ist aufgrund seiner Geschichte nicht weiter bekannt. Es wäre daher schön, wenn sich Personen finden, die bereits über ein wenig Hundeerfahrung verfügen oder im Bestfall sogar Expertise mit Angsthunden besitzen.

Auch nach langer Wartezeit gab es anscheinend niemanden, der den etwa drei Jahre alten Vierbeiner vermisst hat, und so darf er nun von den Pflegern anderweitig vermittelt werden.

Völlig verängstigt und aufgelöst kam Junghund Chicco nach tagelanger Tortur im Frankfurter Tierasyl an. Zunächst dachte man, dass der niedliche Pudel ausgebüxt sei und sich seine Besitzer bald melden würden, doch weit gefehlt!

Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Wichtig ist, dass Chicco sich anfangs jederzeit zurückziehen kann und alles in seinem eigenen Tempo geschieht.

Weil der Rüde Zeit benötigen wird, sich in seiner neuen Heimat einzuleben, sollten mögliche im Haushalt lebende Kinder bereits mindestens sechs Jahre alt sein, um diese Tatsache zu verstehen und vor allem Rücksicht darauf nehmen zu können.

Nach etwas Zeit taut Chicco aber normalerweise immer mehr auf und nimmt dann auch von sich aus Kontakt auf. Ist er so weit, sich zu öffnen, liebt er ausgiebige Kuschel- und Schmuseeinheiten.

Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Für die Zukunft wünschen sich die Verantwortlichen des Frankfurter Tierheims vor allem eine Person oder Familie, die Chicco das liebevolle und stabile Zuhause bieten kann, welches er vorher nie hatte.

Etwaige Interessenten werden gebeten, sich unter den Rufnummern 069423005 und 069423006 oder per Kontaktformular mit dem Tierschutzverein Frankfurt am Main in Verbindung zu setzen.