Junghund von Anfang an falsch behandelt: Bekommt Bobby jetzt endlich eine faire Chance?

Offenbach am Main - Er weiß genau, was er will und meistens bekommt er es auch. Mischlingsrüde Bobby hat im Offenbacher Tierheim eine gewisse Berühmtheit erlangt: als Hund mit Charakter, Eigensinn und einem Talent dafür, Menschen auf Trab zu halten. Jetzt sucht er ein Zuhause, aber nur bei Menschen, die wissen, worauf sie sich einlassen.