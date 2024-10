Kätzchen hat tierisch Angst vor Golden Retriever: Doch 24 Stunden später schmelzen Herzen

Baby-Kater Egg hat mächtig Angst vor Hündin Sadie - Doch die will nur spielen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/coolwhitaker

Sadies Herrchen John Whitaker (29) aus Arlington (Virginia) veröffentlichte vergangenen Monat das "Kennenlern-Video" der ungleichen Fellnasen auf TikTok (siehe unten).

In dem Clip herrscht zu Beginn mächtig schlechte Stimmung. Während die harmoniebedürftige Sadie sich immer wieder dem verängstigten Stubentiger nähert, faucht dieser wie verrückt und sträubt sich.

"Am ersten Tag hatte Egg Angst vor Sadie, da sie etwa 80 Mal schwerer ist als er. Sadie möchte jedermanns bester Freund sein, also lief Egg oft weg und Sadie jammerte, weil sie einfach nur Freundschaft schließen wollte", erklärte Whitaker diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

Doch zum Glück sollte sich dank einer findigen Idee schon bald alles zum Besseren wenden, was auch in dem TikTok-Video zu sehen ist.