Katze rollt sich vor Golden Retriever hin: Was sie ihm unbedingt zeigen will, verzückt Millionen

Von Christian Norm

Fort Worth (Texas) - Sie kennen sich schon ein Leben lang: Ragdoll-Katze Josie und Golden Retriever Lucy wohnen im selben Haus in Fort Worth, Texas, wo die ungleichen Fellnasen eine liebevolle Freundschaft verbindet. Kein Wunder, dass die Samtpfote der Hündin unter diesen Umständen sofort ihre neuen Babys zeigen will. Am Wochenende ging der entsprechende TikTok-Clip viral, in dem die Tiere aufeinandertreffen.

Ragdoll Josie will Golden Retriever Lucy unbedingt etwas zeigen. © Collage: Screenshots/TikTok/@pearlsragdolls In dem Video rollt sich Josie vor dem Golden Retriever hin. Ihre beiden Babys hat sie bereits mitgebracht. Lucy sieht die winzigen Kätzchen neugierig an. Immer wieder legt sich die Mutter der Kleinen auf den Rücken, blickt stolz zu ihrer Hunde-Freundin. Das Publikum kann sich an dieser süßen Vertrautheit kaum sattsehen. In den ersten drei Tagen erhält das Video mehr als 14 Millionen Klicks, dazu 2,3 Millionen Likes. Allgemeiner Tenor: Die Tiere sind so was von verzückend. Hunde Plüschtier-Alarm im Tierheim Leipzig? Dieser Zwergspitz leidet Höllenqualen Doch nicht nur die Katzen-Mama ist stolz auf ihren Nachwuchs, sondern auch ihr Frauchen Pearl Frazier. Die US-Amerikanerin ist nämlich weit mehr als nur eine Babysitterin für die Kätzchen.

Virales TikTok-Video zeigt süße Situation