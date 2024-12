Kleine Hündin sehnt sich nach Nähe, doch ihre Angst steht ihr im Weg

Troisdorf - Die kleine Mischlingshündin Tamina hat in ihrem jungen Leben schon einiges durchgemacht. Zurzeit lebt die Fellnase im Tierheim Troisdorf, dabei sehnt sie sich nach einem ruhigen Zuhause bei liebevollen Menschen.

Tamina wurde in einem Zaun verfangen aufgefunden und kam daraufhin ins Tierheim. Vermisst wurde die kleine Hündin seither nie. © Tierheim Troisdorf

Als Tamina vor einiger Zeit gefunden wurde, befand sie sich in einer ziemlich misslichen Lage. Denn wie die Troisdorfer Tierretter auf ihrer Website schilderten, hatte die Hündin sich in einem Zaun verfangen und musste befreit werden, was für ihre ohnehin schon unsichere Art nicht gerade förderlich war.

Von ihren Besitzern fehlte offenbar jede Spur, sodass Tamina schließlich ins Tierheim gebracht wurde.

Dort sitzt die etwa zwei Jahre alte Fellnase seither in ihrem Zwinger und hofft darauf, nochmal von vorn anfangen zu können.

Dass es mit der Vermittlung bislang nicht geklappt hat, könnte daran liegen, dass die Mischlingsdame ganz besondere Menschen sucht. Denn Tamina braucht vor allem eines: Sicherheit.