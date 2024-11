Kleine Hunde-Oma verliert Besitzer: Wer schenkt "Lisa" Hoffnung?

Die Zwergspitz-Dame "Lisa" hofft auf ein ruhiges Zuhause. © Tierheim München (2)

Lisa hat eine Schulterhöhe von 20 Zentimetern und wiegt aktuell vier Kilogramm. Die Tier-Seniorin ist ein wahrer Sonnenschein, hat jedoch einige gesundheitliche Probleme.

Daher hofft die verschmuste Hündin auf ein ruhiges Plätzchen bei Menschen, die ihre Pflege ernst nehmen.

Ein vorhandener ruhiger Hund wäre für Lisa kein Problem, Hauptsache ist, dass Lisa viel Aufmerksamkeit bekommt. Am liebsten wäre sie immer an der Seite ihrer Menschen.



"Lisa hat Tumore in der Nebenniere, welche auch in die Leber gestreut haben und ihre Lebenserwartung leider stark einschränken", berichtet der Tierschutz. Wegen Auffälligkeiten an der Gallenblase bekommt sie zweimal täglich Medikamente. Für einen Zwergspitz hat Lisa noch zu viel auf den Rippen und sollte weiter abnehmen. Derzeit kommt sie aufgrund ihres Umfangs schnell aus der Puste.

Bist Du Lisas Rettung? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/92100043 in der Hundequarantäne und vereinbare einen Besuchstermin.