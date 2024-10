Kleiner Dackel ganz empört: Was da an der Wand "sitzt", begreift er nicht - trotzdem wird gebellt

Bowie ist besorgt. In der Wand sitzt "etwas" und muss sofort verbellt werden. © Reddit/ trashheap47

"Nanu, was ist denn das?", musste sich wohl Bowie gedacht haben, als er neulich im Hof saß und die Wand betrachtete. Der kleine Dackel tat, was getan werden musste, ging ganz mutig zum Ärgernis hin und fing an, es anzubellen.

Blöd nur: Da war nichts. Bowie bellte einen Schatten an, wie sich in dem putzigen Video entpuppte, das sein Herrchen Trent kürzlich bei Reddit teilte. Darauf ist zu sehen, wie Bowie ganz dicht an der Wand steht, unaufhörlich kläfft. Dann klärt sich alles auf. Der Schatten stammte von einer Krähe, die es sich auf der Stromleitung vorm Haus gemütlich gemacht hatte.

"Bowie-Hund ist vieles - süß, glücklich, ein sehr guter Junge - aber nicht so schlau ...", musste sich Trent inzwischen eingestehen.