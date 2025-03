Kleiner Hund wird einfach sich selbst überlassen: Jetzt hofft der Zwergspitz auf einen Neuanfang

Zwergspitz Fusilli wurde im Februar ausgesetzt. Jetzt lebt der Junghund im Tierheim Bergheim. © Tierheim Bergheim/Website

Der weiße Vierbeiner mit dem drolligen Namen wurde im Jahr 2024 geboren und ist damit noch jung, dennoch muss Fusilli nun ganz von vorne anfangen.

Warum seine Besitzer ihn einfach sich selbst überlassen haben, wird wohl nie ans Licht kommen. Die Bergheimer Tierretter mutmaßten jedoch, dass die Leute sich beim Kauf wahrscheinlich nicht darüber im Klaren gewesen sind, wie viel Arbeit und Zeit ein junger Hund bedeutet, wie aus der Website des Tierheims hervorging.

Zurzeit ist Fusilli zwar in der Obhut der Tierretter, das soll sich nun aber schleunigst ändern. So suchen die Mitarbeiter eine neue Bleibe für den jungen Rüden, in der er diesmal allerdings für immer bleiben darf.

Seine Pfleger beschrieben den Junghund als grundsätzlich "lieben, lustigen, kleinen Kerl", der jedoch auch ziemlich agil sei. "Fusilli braucht viel, viel Zeit und Aufmerksamkeit - und wenn er sich langweilt, kann er ganz schön kläffen", erklärten die Tierretter potenziellen Interessenten vorab.

Für den weißen Flauschball sollen daher Hundefreunde gefunden werden, die "wirklich viel Zeit haben" und bereit sind, sich intensiv mit der Fellnase zu beschäftigen, wie es weiter hieß.