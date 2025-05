Junge muss Tod von Hund verkraften: Was er dann tut, bricht seiner Mutter das Herz

Illinois (USA) - Dieser bewegende Moment der Trauer bricht nicht nur seiner Mutter das Herz: Vor Kurzem musste der kleine Mack (3) aus Illinois den Tod seiner besten Freundin auf vier Pfoten verkraften. Hunde-Dame Shenzi hatte ihm bis zu ihrem Ende treu zur Seite gestanden, beide waren ein Herz und eine Seele gewesen. Kürzlich beobachtete Macks Mutter, wie er in der Küche vor dem Kühlschrank saß. Was der Dreijährige dort Rührendes tat, nahm sie auf Video auf.

In einem Interview mit Newsweek hat Macks Mutter jetzt erklärt, wie es zu diesem Moment kam und was danach geschah.

Dann gibt es einen Zeitsprung: In der letzten Szene ist die Hündin nicht mehr da. Stattdessen sitzt Mack vor dem Kühlschrank, an dem ein Foto der verstorbenen Fellnase hängt.

In dem bittersüßen Clip, der seit diesem Monat auf TikTok abrufbar ist, sind zunächst ein paar Szenen zu sehen, in denen Mack und Shenzi beim Kuscheln zu sehen sind.

Bittersüßer Moment: Der kleine Mack (3) sitzt vor einem Foto von Shenzi, betrachtet es intensiv. © TikTok/Screenshot/patty_mowgli_shenzi

Sie habe ihren Sohn in der Küche entdeckt und eine Weile beobachtet, ehe sie beschloss, einen Teil der Situation auf Video festzuhalten, sagte Erin Sullivan dem US-Magazin.

"Es war ein sehr schöner Moment. Denn ich wusste, dass es seine Art war, um sie zu trauern", erklärte die Mutter. "Er weinte nicht. Aber die Art, wie er das Foto analysierte, ließ mich daran denken, wie sehr er sie in diesem Moment vermisste", fügte sie hinzu.

Lange habe sie ihren kleinen Jungen aber nicht mit seiner Trauer allein gelassen. Nach etwa einer Minute sei sie zu ihm gegangen und habe ihn in den Arm genommen. Doch nicht nur für Mack ist der Verlust der Hündin hart.

"Sie ist immer noch so präsent in unserem Leben, und manchmal trifft es mich wie ein Schlag in die Magengrube, dass sie weg ist, weil ich sie immer noch um mich herum spüre", so Sullivan.

Sie hoffe, dass sie Shenzis Anwesenheit noch Jahre spüren werde. Denn das sei in gewisser Weise sehr tröstlich für sie.