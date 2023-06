Kleiner Junge sieht Golden Retriever mit Crocs: Was dann passiert, lässt Lachtränen fließen

Orlando (Florida/USA) - Dieses kurze TikTok-Video löst in Sekundenschnelle gute Laune aus! Zu sehen ist in dem Werk Blindenhündin Marli, die mit ihrem Frauchen Hailey Skoglund (22) im Disneyland in Florida spazieren geht. Kurioserweise trägt die Golden-Retriever-Dame rosafarbene Crocs an ihren Pfoten. Die Reaktion eines kleinen Jungen darauf lässt seit zwei Tagen jede Menge Lachtränen fließen.