Klimaanlage defekt: Acht Polizeihunde in Einsatzwagen verendet!

Bei hohen Außentemperaturen wurde eine defekte Klimaanlage für acht Polizeihunde zum Verhängnis. (Symbolbild) © keleny/123rf

Insgesamt 18 Deutsche Schäferhunde seien am vergangenen Donnerstag auf dem Weg vom Flughafen in Chicago zu einer Einrichtung für Polizeihunde in der Kleinstadt Michigan City gewesen, berichtete "Fox News".

Bei extremer Hitze habe sich die Weiterfahrt aufgrund von Stau für circa zwei Stunden verzögert. In diesem Moment sei die Klimaanlage ausgefallen.

Der Fahrer habe den technischen Defekt zunächst nicht bemerkt, da Fahrerkabine und Laderaum voneinander getrennt gewesen seien. Erst als die Hunde in ihren Transportboxen anfingen zu bellen, sei die Notlage aufgefallen.

Der Fahrer habe daraufhin seinen Wagen gestoppt und die Polizei alarmiert. Zusammen mit den Einsatzkräften und freiwilligen Helfern wurde versucht, die Schäferhunde vor der Hitze zu retten.