Kot an jeder Ecke: Tierschützer holen dutzende Vierbeiner aus Horror-Haus

Tickhill (England) - Schockierende Zustände haben in einem britischen Haus geherrscht, wo dutzende Tiere lebten. Mehr als 80 Hunde , zwei Katzen und ein Huhn wurden in der englischen Grafschaft South Yorkshire unter entsetzlichen Bedingungen vorgefunden.

Wer ist dafür verantwortlich? Auf engstem und schmutzigem Raum lebten die Tiere zusammen. © South Yorkshire Police

Als Tierschützer und Polizei am 17. April vor Ort eintrafen, schlug ihnen sofort ein bestialischer Gestank entgegen. Kein Wunder: In praktisch jeder Ecke des Raumes hatten sich Kot, Dreck und vor allem Tiere angesammelt, heißt es in einer Mitteilung.

Die Beamten hatten zuvor einen gerichtlichen Eilbefehl ersucht, um das Grundstück betreten zu dürfen.

Die Vierbeiner wurden in Sicherheit gebracht. Laut der South Yorkshire Police konnten 78 Springer Spaniels und vier weitere Fellnasen anderer Hunde-Rassen durch Polizisten gerettet werden.

Die Behörden machen deutlich, dass Tierquälerei nicht geduldet werde und die Verantwortlichen "zur Rechenschaft gezogen werden" müssen.

Um die dafür zuständigen Personen bestrafen zu können, erbittet die Polizei Hinweise von Zeugen.