Krasser Unterschied: So sehen Dalmatiner und Golden Retriever nach langem Spaziergang aus

San Diego (Kalifornien) - Ob er bei denen jemals wieder zu Besuch kommt, dürfte sich dieser Golden Retriever in Zukunft wohl dreimal überlegen. Der arme Hund wurde vor kurzem in die Obhut von Shannon und ihrem Dalmatiner Tucker gegeben. Schon bald gingen die Fellnasen mit der Frau spazieren. Doch während sich die Gastgeber amüsierten, entwickelte sich das Ganze zu einer Tortur für den Golden Retriever.

Dalmatiner Tucker und der Golden Retriever einer Bekannten sahen nach dem 6,5-Kilometer-Spaziergang sehr unterschiedlich aus (siehe Fotos unten). © Bildmontage: TikTok/Screenshots/tuckerandshannon

Shannon ging mit den Vierbeinern in ihrer Heimatstadt San Diego an den Strand. Insgesamt vier Meilen, also rund 6,5 Kilometer, legten sie zurück.

Doch schon bald zeigte sich, dass der Golden Retriever so seine Probleme hatte, mit den beiden mitzuhalten. Als sie wieder zu Hause waren, konnte Shannon nicht widerstehen.

Sie schnappte sich ihr Handy, um ein Video mit den zwei Hunden zu drehen. Denn der Unterschied zwischen den beiden hätte kaum größer sein können.

Im Video sitzt Dalmatiner Tucker tiefenentspannt im Wohnzimmer, blickt sein Frauchen ein wenig so an, als wolle er wissen, wann es endlich wieder etwas Action gibt.

Dann schwenkt die Kamera zum Golden Retriever.