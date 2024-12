Kurz vor Weihnachten: Herzlos-Besitzer setzt Husky-Welpen in S-Bahn aus

Der junge Husky wurde in der S7 entdeckt. © Tierheim Berlin

Dennoch kommen immer wieder während der besinnlichen Weihnachtszeit Haustiere ins Tierheim. Die Berliner Tierretter ziehen nun traurige Bilanz. Zwischen dem vierten Advent und dem zweiten Weihnachtsfeiertag fanden insgesamt 18 Tiere (vier Hunde und 14 Katzen) den Weg nach Lichtenberg.

Ein Fall sorgt wohl besonders für Kopfschütteln. Ein junger Husky wurde weder abgegeben noch irgendwo angeleint, sondern war mit der S7 unterwegs - ohne Leine und ohne Halsband.

Verängstigt kauerte der erst vier Monate alte Welpe unter einem Sitz.

Auch die zwei ausgesetzten Katzen erlebten Grausames. In Spandau wurde eine Mieze in einen Korb gesteckt, eine weiße Britisch-Kurzhaar-Katze wurde wiederum in einem Kreuzberger Hinterhof wie Müll in einem Karton entsorgt.

"Zum Glück wurden beide rechtzeitig gefunden", sagt Tierheimsprecherin Christine Streichan. "Ohne Hilfe hätten sie nicht überlebt."